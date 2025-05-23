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Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане

Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане Саммит Европейского политического союза пройдет в 2028 году в Азербайджане.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 17:43
Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане

Саммит Европейского политического сообщества пройдет в 2028 году в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х.

"После успешного саммита в Тиране, он вновь соберется в Копенгагене в октябре 2025 года. Данное мероприятие стало важной площадкой для общеевропейского политического диалога на уровне лидеров", - отметил он.

Кошта подчеркнул, что в 2026 году саммит пройдет в Армении и Ирландии, в 2027 году - Швейцарии и Греции, а 2028 году - в первой половине в Азербайджане, а во второй половине - в Латвии.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host Summit of European Political Community in 2028
Версия на азербайджанском языке "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək

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