Саммит ЕПС - новая эра сотрудничества Великобритании и ЕС от энергетики до миграции

В период, когда безопасность Европы находится под угрозой, континент вновь объединяется вокруг общих ценностей - свободы, демократии и верховенства закона.

В период, когда безопасность Европы находится под угрозой, континент вновь объединяется вокруг общих ценностей - свободы, демократии и верховенства закона.

Как сообщает корреспондент Report из Лондона, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Каждый день Украина сражается не только за свой народ, но и за всех европейцев, отстаивая те идеалы, которые были так нелегко завоеваны", - сказал он.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он заявил: "В вашей борьбе за эти ценности мы снова приветствуем вас. Не сомневайтесь, мы будем с вами до конца".

Российская угроза затрагивает всю Европу, отметил Кир Стармер, добавив, что многие страны уже столкнулись с атаками на своих граждан, вторжениями в воздушное пространство и патрулированием своих побережий российскими кораблями. Особенно это касается Молдовы и стран Западных Балкан.

"Настал момент для нас сделать больше, - заявил он. - Мы должны найти новые, более амбициозные способы совместной работы, активизировать нашу промышленность, отвечать не только на военные вызовы, но и на экономические и энергетические угрозы".

Премьер-министр Великобритании подчеркнул важность перезагрузки отношений с ЕС: "Я верю, что Великобритания и ЕС, работая вместе как суверенные партнеры, являются мощной силой для мира, безопасности и процветания всех".

Он отметил успехи совместной работы в рамках G7, включая использование российских активов для восстановления Украины и введение беспрецедентных санкций. "Мы должны гордиться шагами, которые предприняли наши страны. Но теперь мы должны довести дело до конца", - заявил британский премьер.

Особое внимание на саммите уделено проблеме нелегальной миграции и торговли людьми. "Давайте будем откровенны, это уже не просто вызов, а настоящий кризис", - заявил Стармер, отметив важность более тесного сотрудничества в области пограничной безопасности и правоохранительной деятельности.

В заключение он призвал всех к единству и сотрудничеству перед лицом общих вызовов. "Давайте использовать этот момент, чтобы сделать больше для Украины, защитить нашу демократию, обеспечить наши энергетические поставки и бороться с нелегальной иммиграцией", - заявил премьер Великобритании.