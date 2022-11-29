Саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции пройдет в городе Туркменбаши

Саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции, запланированный на начало декабря этого года, планируется провести в национальной туристической зоне "Аваза", расположенной в городе Туркменбаши в Туркмении.

Саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции, запланированный на начало декабря этого года, планируется провести в национальной туристической зоне "Аваза", расположенной в городе Туркменбаши в Туркмении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил МИД Туркменистана.

"Дипломаты рассмотрели вопросы подготовки к трехсторонней встрече Туркменистан - Азербайджан - Турция, которая запланирована к проведению в Авазе, городе Туркменбаши, в ходе которой планируется подписание ряда соглашений. Также в преддверии трехсторонней встречи в Туркменистане была отмечена важность проведения встречи министров энергетики, транспорта и иностранных дел", - говорится в сообщении.

Отметим, что днем ранее высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Турции и Туркмении провели в Анкаре политические консультации.