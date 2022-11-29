О нас

Саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции пройдет в городе Туркменбаши

Саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции пройдет в городе Туркменбаши Саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции, запланированный на начало декабря этого года, планируется провести в национальной туристической зоне "Аваза", расположенной в городе Туркменбаши в Туркмении.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 21:22

Саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции, запланированный на начало декабря этого года, планируется провести в национальной туристической зоне "Аваза", расположенной в городе Туркменбаши в Туркмении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил МИД Туркменистана.

"Дипломаты рассмотрели вопросы подготовки к трехсторонней встрече Туркменистан - Азербайджан - Турция, которая запланирована к проведению в Авазе, городе Туркменбаши, в ходе которой планируется подписание ряда соглашений. Также в преддверии трехсторонней встречи в Туркменистане была отмечена важность проведения встречи министров энергетики, транспорта и иностранных дел", - говорится в сообщении.

Отметим, что днем ранее высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Турции и Туркмении провели в Анкаре политические консультации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkmənbaşıda Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə üçtətərəfli sammiti keçiriləcək

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi