Самира Ахмед: Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман

Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман.

Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Института семьи и молодежи (США) Самира Ахмед на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Учащиеся-мусульмане чувствуют разницу, другое к себе отношение, и это проявляется в виде микроагрессии на ежедневной основе. Будь то неточная информация об успехах в учебе, предположения и стереотипы, сделанные об их способностях, или даже сомнения в объективности их суждений по определенным темам. Это приводит к тому, что студенты колледжа проявляют осторожность в академических пространствах, к большему самоконтролю за своим поведением и не полностью аутентичному участию в академическом дискурсе", - сказала она.