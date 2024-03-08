О нас

Самира Ахмед: Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман

Самира Ахмед: Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 17:00
Самира Ахмед: Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман

Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Института семьи и молодежи (США) Самира Ахмед на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Учащиеся-мусульмане чувствуют разницу, другое к себе отношение, и это проявляется в виде микроагрессии на ежедневной основе. Будь то неточная информация об успехах в учебе, предположения и стереотипы, сделанные об их способностях, или даже сомнения в объективности их суждений по определенным темам. Это приводит к тому, что студенты колледжа проявляют осторожность в академических пространствах, к большему самоконтролю за своим поведением и не полностью аутентичному участию в академическом дискурсе", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Samirə Əhməd: İslamofobiyanın təzahürləri müsəlman tələbələrin mental sağlamlığına mənfi təsir göstərir
Версия на английском языке Sameera Ahmed: Manifestations of Islamophobia negatively affect mental health of Muslim students

Другие новости из категории

В Баку завершился первый день международной конференции по борьбе с исламофобией
В Баку завершился первый день международной конференции по борьбе с исламофобией
8 марта 2024 г. 17:25
Доцент Катарского университета: Исламофобия - препятствие для гармоничного сосуществования цивилизаций
Доцент Катарского университета: Исламофобия - препятствие для гармоничного сосуществования цивилизаций
8 марта 2024 г. 17:10
Глава Центра изучения Персидского залива: Мы становимся свидетелями изоляции и дискриминации мусульман
Глава Центра изучения Персидского залива: Мы становимся свидетелями изоляции и дискриминации мусульман
8 марта 2024 г. 16:39
Мохаммад Башар Арафат: Бакинская конференция по борьбе с исламофобией затрагивает важные вопросы
Мохаммад Башар Арафат: Бакинская конференция по борьбе с исламофобией затрагивает важные вопросы
8 марта 2024 г. 16:24
Председатель правительства Испании поздравил президента Ильхама Алиева
Председатель правительства Испании поздравил президента Ильхама Алиева
8 марта 2024 г. 16:10
Талгат Калиев: Азербайджан играет важную роль в борьбе с исламофобией
Талгат Калиев: Азербайджан играет важную роль в борьбе с исламофобией
8 марта 2024 г. 15:48
Директор центра: Для борьбы с исламофобией должны объединиться представители всех религий
Директор центра: Для борьбы с исламофобией должны объединиться представители всех религий
8 марта 2024 г. 15:17
Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией
Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией
8 марта 2024 г. 14:29
Бюлент Арас: Исламофобия используется для политических манипуляций
Бюлент Арас: Исламофобия используется для политических манипуляций
8 марта 2024 г. 14:20
Раббани: Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией
Раббани: Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией
8 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi