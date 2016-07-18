Самир Шарифов: Азербайджан разделяет горе Франции в связи с терактом в Ницце

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов от имени правительства оставил запись в книге соболезнований, открытой сегодня в посольстве Франции в Баку в связи с терактом в Ницце.

Как сообщает Report, C.Шарифов заявил, что Азербайджан разделяет горе Франции в связи с терактом и выражает соболезнования в связи с погибшими.

"Подобные теракты свидетельствуют о необходимости борьбы с международным терроризмом", - отметил С.Шарифов.

Напомним, что в результате теракта в Ницце погибли 84, ранены более 100 человек. Ответственность на себя за теракт взяла группировка "Исламское государство".

В связи с инцидентом во Франции, начиная с 16 июля объявлен трехдневный траур.