Самир Шарифов: Межправительственная комиссия играет ключевую роль в развитии отношений Баку и Эр-Рияда

Совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) играет особую роль в развитии отношений Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра Самир Шарифов заявил на мероприятии, посвященному Национальному дню Саудовской Аравии.

"Созданная правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству играет особую роль в углублении взаимодействия в политической, торговой, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах", - сказал он.

По его словам, заседания комиссии и политические консультации являются эффективными механизмами для обсуждения и продвижения двусторонних отношений.

Шарифов напомнил, что 28 апреля этого года в Эр-Рияде успешно прошло восьмое заседание комиссии, по итогам которого был подписан протокол. Документ, по его словам, внесет значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Заместитель премьера также подчеркнул важность участия делегации Саудовской Аравии в первом Азербайджанском инвестиционном форуме в Баку, в рамках которого было подписано соглашение с компанией ACWA Power о строительстве завода по опреснению морской воды.