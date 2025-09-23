Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Самир Шарифов: Межправительственная комиссия играет ключевую роль в развитии отношений Баку и Эр-Рияда

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 19:57
    Совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) играет особую роль в развитии отношений Азербайджана и Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра Самир Шарифов заявил на мероприятии, посвященному Национальному дню Саудовской Аравии.

    "Созданная правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству играет особую роль в углублении взаимодействия в политической, торговой, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах", - сказал он.

    По его словам, заседания комиссии и политические консультации являются эффективными механизмами для обсуждения и продвижения двусторонних отношений.

    Шарифов напомнил, что 28 апреля этого года в Эр-Рияде успешно прошло восьмое заседание комиссии, по итогам которого был подписан протокол. Документ, по его словам, внесет значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

    Заместитель премьера также подчеркнул важность участия делегации Саудовской Аравии в первом Азербайджанском инвестиционном форуме в Баку, в рамках которого было подписано соглашение с компанией ACWA Power о строительстве завода по опреснению морской воды.

    Азербайджан Саудовкая Аравия Самир Шарифов прием МПК
    Samir Şərifov: Bakı ilə Ər-Riyad arasında münasibətlərin inkişafında hökumətlərarası komissiya xüsusi rol oynayır
    Deputy PM: Intergovernmental Commission plays key role in dev't of Baku-Riyad relations

    Лента новостей