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Самир Шарифов: Для расширения сотрудничества Азербайджана и Румынии имеются большие возможности

Самир Шарифов: Для расширения сотрудничества Азербайджана и Румынии имеются большие возможности 19:53
Внешняя политика
28 ноября 2024 г. 20:08
Самир Шарифов: Для расширения сотрудничества Азербайджана и Румынии имеются большие возможности

Отношения между Азербайджаном и Румынией достигли уровня стратегического партнерства, для расширения сотрудничества имеются большие возможности.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на официальном приеме в Баку по случаю Национального дня Румынии.

"Политические консультации между главами МИД двух стран, проведенные в июле этого года в Бухаресте, а также встречи между правительствами Румынии и Азербайджана в Баку внесли вклад в развитие отношений двух стран", - отметил Шарифов.

По его словам, двусторонний обмен опытом в сферах культуры и образования также способствует укреплению сотрудничества.

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Версия на английском языке Samir Sharifov notes great opportunities for expanding cooperation between Azerbaijan and Romania
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: Azərbaycan-Rumıniya əməkdaşlığını genişləndirmək üçün böyük imkanlar mövcuddur

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