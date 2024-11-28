Самир Шарифов: Для расширения сотрудничества Азербайджана и Румынии имеются большие возможности

19:53

Отношения между Азербайджаном и Румынией достигли уровня стратегического партнерства, для расширения сотрудничества имеются большие возможности.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на официальном приеме в Баку по случаю Национального дня Румынии.

"Политические консультации между главами МИД двух стран, проведенные в июле этого года в Бухаресте, а также встречи между правительствами Румынии и Азербайджана в Баку внесли вклад в развитие отношений двух стран", - отметил Шарифов.

По его словам, двусторонний обмен опытом в сферах культуры и образования также способствует укреплению сотрудничества.