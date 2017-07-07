Самир Шарифов: Азербайджан самый крупный торговый партнер США в регионе

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный праздник США - День независимости.

Как сообщает Report, вначале прозвучали гимны Азербайджана и США.

Выступивший затем посол США в Баку Роберт Секута напомнил, что 4 июля США отметили 241-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В своей речи он рассказал о демократических преобразованиях в своей стране за эти годы, а также отметил, что по некоторым аспектам, таким как предоставление женщинам права голоса, Азербайджан опередил США.

Выступивший затем министр финансов Азербайджана Самир Шарифов от имени правительства Азербайджана поздравил посла и американский народ с национальным праздником. В своей речи он отметил, что Азербайджан является самым крупным торговым партнером США в регионе: "Сегодня в стране действуют около 200 американских компаний. США всегда оказывали поддержку Азербайджану в реализации транснациональных проектов, таких как Южный газовый коридор. Надеемся, что эта поддержка будет оказываться и впредь".

С.Шарифов также коснулся усилий Азербайджана по борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что Азербайджан уже 25 лет сталкивается с армянским террором. По его словам, этот факт является препятствием для установления безопасности и сотрудничества в регионе.

С.Шарифов, напомнив об убийстве армянами 2-летней Захры Гулиевой, сказал, что весь мир должен выразить свою позицию по этому убийству: "Продолжение армянской оккупации показывает важность того, чтобы международные игроки и США, как член Минской группы ОБСЕ, усилили свою роль в обеспечении мира в регионе".