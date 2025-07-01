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Самир Шарифов: Азербайджан обязуется усилить многостороннее климатическое сотрудничество, в том числе в формате Юг–Юг

Самир Шарифов: Азербайджан обязуется усилить многостороннее климатическое сотрудничество, в том числе в формате Юг–Юг Самир Шарифов: Азербайджан обязуется усилить многостороннее климатическое сотрудничество, в том числе в формате Юг–Юг
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 15:08
Самир Шарифов: Азербайджан обязуется усилить многостороннее климатическое сотрудничество, в том числе в формате Юг–Юг

Азербайджан обязуется укреплять многостороннее сотрудничество в достижении целей устойчивого развития, включая форматы Юг–Юг и трехстороннее сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов заявил, выступая 4-й Глобальной конференции ООН по финансированию развития (FFD4) в испанском городе Севилья.

“Мы также поддерживаем создание обновленной глобальной структуры финансирования развития”, - сказал он.

Шарифов подчеркнул, что, несмотря на наличие собственной сложной национальной повестки в области развития, Азербайджан активно участвует в международном сотрудничестве в целях устойчивого развития. Страна предоставляет помощь на двусторонней основе, а также через Международный банк развития и другие международные организации. Особое внимание Азербайджан уделяет поддержке малых островных развивающихся государств и африканских стран. За последние пять лет общий объем предоставленной помощи превысил $350 млн.

“Климатическое финансирование является неотъемлемой части устойчивого развития. В качестве председателя СОР29, Азербайджан сыграл ведущую роль в достижении важного соглашения в ходе этой глобальной климатической конференции. В результате многосторонних переговоров была согласована Бакинская финансовая цель по борьбе с изменением климата. Эта цель втрое превышает прежние обязательства развитых стран и предусматривает мобилизацию не менее $300 млрд в год к 2035 году для поддержки развивающихся стран в вопросах адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Это самая крупная финансовая цель, когда-либо поставленная в рамках процесса ООН”, - отметил вице-премьер.

Самир Шарифов добавил, что в документе также поставлена амбициозная долгосрочная задача: увеличить объем климатического финансирования до $1–3 трлн в год. Азербайджан продолжает активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения реализации Бакинской цели и выполнения дорожной карты Баку-Белем, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: Azərbaycan çoxtərəfli iqlim əməkdaşlığının gücləndirilməsini öhdəsinə götürür

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