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Самир Шарифов: Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере энергетики

Самир Шарифов: Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере энергетики Азербайджан плодотворно сотрудничает с США в сфере борьбы с терроризмом и глобальными угрозами, кроме того налажено прочное сотрудничество в сфере энергетики.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 20:10
Самир Шарифов: Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере энергетики

Азербайджан плодотворно сотрудничает с США в сфере борьбы с терроризмом и глобальными угрозами, кроме того налажено прочное сотрудничество в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном 248-ой годовщине независимости США.

"Азербайджан благодарит США за помощь в вопросе успешной организации климатической конференции COP29, которая пройдет в ноябре в Баку", - сказал министр.

Министр отметил, что Азербайджан в то же время благодарит и высоко оценивает инициативы США в вопросе установления мира на Южном Кавказе.

Азербайджан надеется на поддержку со стороны США в вопросах восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, реинтеграции и возобновления региональных коммуникаций, добавил Шарифов.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində güclü əməkdaşlıq qurub

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