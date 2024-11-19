Самир Нуриев встретился с исполнительным директором UN-HABITAT

Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Анаклаудией Россбах,

Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Анаклаудией Россбах, находящейся с визитом в Баку в рамках COP29.

Как сообщает Report, на встрече А.Россбах поздравила Азербайджан с высоким уровнем организации COP29.

С.Нуриев отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и UN-HABITAT, в том числе включение урбанизации в повестку COP29. Он подчеркнул значимость Национальных форумов по градостроительству, проведенных в Агдаме и Зангилане, а также мероприятий "Всемирного дня Хабитат" в Баку.

Стороны обсудили подготовку к 13-му Всемирному форуму по градостроительству, который пройдет в Баку в 2026 году, что свидетельствует об эффективном партнерстве между Азербайджаном и UN-HABITAT.