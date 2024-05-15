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Самир Нуриев обсудил с вице-премьером Беларуси возможности сотрудничества на освобожденных территориях

Самир Нуриев обсудил с вице-премьером Беларуси возможности сотрудничества на освобожденных территориях Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко, находящимся с визитом в стране.
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 15:32
Самир Нуриев обсудил с вице-премьером Беларуси возможности сотрудничества на освобожденных территориях

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко, находящимся с визитом в стране.

Как сообщает Report, стороны отметили, что искренние дружеские отношения глав двух государств играют важную роль в становлении и развитии отношений стратегического партнерства.

Также подчеркнуто успешное развитие отношений между государствами в политической, экономической и гуманитарной сферах, эффективное сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, наличие широких возможностей для сотрудничества стран на освобожденных от оккупации территориях.

Самир Нуриев сообщил, что на освобожденных территориях за короткий период проведены масштабные восстановительные работы, и бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться на родные земли.

В завершение Самир Нуриев подарил Игорю Петришенко книгу "Карабах до и после оккупации".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Nuriyev Belarusun Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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