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Самир Нуриев: ЕС проявляет большой интерес к транспортной инфраструктуре Азербайджана

Самир Нуриев: ЕС проявляет большой интерес к транспортной инфраструктуре Азербайджана Сегодня более 65% экономического потенциала Южного Кавказа приходится именно на Азербайджан.
Внешняя политика
9 мая 2022 г. 11:57
Самир Нуриев: ЕС проявляет большой интерес к транспортной инфраструктуре Азербайджана

Сегодня более 65% экономического потенциала Южного Кавказа приходится именно на Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева "Национально-государственное строительство великого лидера Гейдара Алиева и современная стратегия развития".

"Важное географическое положение Азербайджана, развитие стратегически значимой транспортной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами, в том числе строительство и сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, нового Бакинского международного морского торгового порта, современных аэропортов, реконструкция автомобильных дорог государственного и местного значения создали условия для превращения Азербайджана в активного участника транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и транспортно-коммуникационный хаб региона. Не случайно, что сегодня Европейский Союз проявляет большой интерес к транспортной инфраструктуре Азербайджана", - отмечается в статье.

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Версия на английском языке Samir Nuriyev: EU very interested in Azerbaijan's transport infrastructure
Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: "Avropa İttifaqı Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturuna böyük maraq göstərir"

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