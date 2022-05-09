Самир Нуриев: ЕС проявляет большой интерес к транспортной инфраструктуре Азербайджана

Сегодня более 65% экономического потенциала Южного Кавказа приходится именно на Азербайджан.

Сегодня более 65% экономического потенциала Южного Кавказа приходится именно на Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева "Национально-государственное строительство великого лидера Гейдара Алиева и современная стратегия развития".

"Важное географическое положение Азербайджана, развитие стратегически значимой транспортной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами, в том числе строительство и сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, нового Бакинского международного морского торгового порта, современных аэропортов, реконструкция автомобильных дорог государственного и местного значения создали условия для превращения Азербайджана в активного участника транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и транспортно-коммуникационный хаб региона. Не случайно, что сегодня Европейский Союз проявляет большой интерес к транспортной инфраструктуре Азербайджана", - отмечается в статье.