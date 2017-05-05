Посол Израиля в Азербайджане: Заявление ХАМАС лишь пропаганда

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Баку. 5 май. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став прокомментировал заявление палестинской организации ХАМАС об отказе уничтожить Израиль и готовности признать границы от 1967 года.

Как сообщил Report Дан Став, "если присмотреться внимательно к заявлению ХАМАС, то можно увидеть, что это лишь их пропаганда".



"Они пытаются скрыть свою экстремистскую позицию по отношению к Израилю. Они не признают нас и заявляют, что все территории современного Израиля являются их священными территориями", - сказал посол.