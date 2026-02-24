Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

Нормализация отношений между Баку и Ереваном будет способствовать стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

По его словам, Грузия всегда готова выступить посредником между сторонами.

"Мы поддерживаем мир", - сказал председатель комитета.

Он также отметил, что Турция является одной из первых стран, с которыми Грузия наладила тесное экономическое сотрудничество:

"Туристы из Азербайджана и Турции входят в первую пятерку по числу прибывающих в Грузию. В целом 60 процентов туристов приезжают к нам из соседних стран".