Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе
Внешняя политика
- 24 февраля, 2026
- 17:02
Нормализация отношений между Баку и Ереваном будет способствовать стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.
По его словам, Грузия всегда готова выступить посредником между сторонами.
"Мы поддерживаем мир", - сказал председатель комитета.
Он также отметил, что Турция является одной из первых стран, с которыми Грузия наладила тесное экономическое сотрудничество:
"Туристы из Азербайджана и Турции входят в первую пятерку по числу прибывающих в Грузию. В целом 60 процентов туристов приезжают к нам из соседних стран".
