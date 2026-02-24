Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 17:02
    Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

    Нормализация отношений между Баку и Ереваном будет способствовать стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

    По его словам, Грузия всегда готова выступить посредником между сторонами.

    "Мы поддерживаем мир", - сказал председатель комитета.

    Он также отметил, что Турция является одной из первых стран, с которыми Грузия наладила тесное экономическое сотрудничество:

    "Туристы из Азербайджана и Турции входят в первую пятерку по числу прибывающих в Грузию. В целом 60 процентов туристов приезжают к нам из соседних стран".

    Николоз Самхарадзе Азербайджан Армения нормализиция отношений
    Nikoloz Samxaradze: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma regionun mənzərəsini sabitləşdirir

    Последние новости

    17:22

    В Азербайджане обновлен перечень особо охраняемых жизнеобеспечивающих объектов

    Инфраструктура
    17:13

    Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта

    ИКТ
    17:12

    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    Другие страны
    17:08

    Зеленский: ЕС найдет способ обойти вето Венгрии по кредиту для Украины в 90 млрд евро

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    17:07

    Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе

    В регионе
    17:07
    Фото

    АЖД заявили о необходимости усиления координации по Среднему коридору

    Инфраструктура
    17:06

    Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

    Внешняя политика
    17:02

    Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей