Самед Сейидов: Название сегодняшнего доклада говорит об утрате доверия к международным организациям

Название сегодняшнего доклада говорит об утрате доверия к международным организациям.

Название сегодняшнего доклада говорит об утрате доверия к международным организациям.

Как сообщает французское бюро Report , об этом заявил руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов на обсуждениях доклада "Роль Совета Европы в предотвращении конфликтов, восстановлении доверия международных институтов и содействии миру во всем мире" в рамках осенней сессии ПАСЕ.

Он напомнил, что 20 процентов территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находились под оккупацией.

"Мы заявили, что справедливость должна быть восстановлена. Но в международных организациях сказали, что это невозможно, вы должны принять это. Вы должны согласиться с несправедливым отношением к вашей стране. Мы заявили, что это невозможно, это создаст хаос. Международные организации не содействовали восстановлению справедливости. И вывод заключается в том, что сегодня появился заголовок этого доклада, доверие к международным организациям утрачено.

Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить его. Но почему это доверие утрачено? Основная причина заключается в том, что слишком много говорят о мире и слишком мало действий по обеспечению справедливости. Мир без справедливости будет очень хрупким, он не будет длиться вечно", - констатировал Самед Сеидов.