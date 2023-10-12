Самед Сейидов: Название сегодняшнего доклада говорит об утрате доверия к международным организациям

Название сегодняшнего доклада говорит об утрате доверия к международным организациям.
Как сообщает французское бюро
Он напомнил, что 20 процентов территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находились под оккупацией.
"Мы заявили, что справедливость должна быть восстановлена. Но в международных организациях сказали, что это невозможно, вы должны принять это. Вы должны согласиться с несправедливым отношением к вашей стране. Мы заявили, что это невозможно, это создаст хаос. Международные организации не содействовали восстановлению справедливости. И вывод заключается в том, что сегодня появился заголовок этого доклада, доверие к международным организациям утрачено.
Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить его. Но почему это доверие утрачено? Основная причина заключается в том, что слишком много говорят о мире и слишком мало действий по обеспечению справедливости. Мир без справедливости будет очень хрупким, он не будет длиться вечно", - констатировал Самед Сеидов.