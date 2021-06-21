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Самед Сеидов жестко раскритиковал ПАСЕ 

Самед Сеидов жестко раскритиковал ПАСЕ  "Они используют свободу слова, являющуюся фундаментальным правом Совета Европы, для распространения односторонней информации".
Внешняя политика
21 июня 2021 г. 15:30
Самед Сеидов жестко раскритиковал ПАСЕ 
Самед Сеидов

"Они используют свободу слова, являющуюся фундаментальным правом Совета Европы, для распространения односторонней информации".

Как сообщает западно-европейское бюро Report, об этом во время выступления на летней сессии Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая начала свою работу сегодня, заявил глава делегации Азербайджана депутат Самед Сеидов.

По его словам, в посвященном деятельности Бюро отчете должны содержаться самые важные события, произошедшие с последней сессии ПАСЕ: "Тем не менее, здесь нет никакой информации о соглашении, которое состоялось 12 июня между Азербайджаном и Арменией. В результате этого соглашения Армения предоставила Азербайджану карту минных полей Агдамского района, и взамен был освобожден ряд армянских пленных. Но вместо этого предоставляется непроверенная, ложная информация о якобы противоречащем гуманитарному праву обращении с пленными. То есть мы сталкиваемся с односторонней информацией. Свобода слова, являющаяся одним из наших фундаментальных прав, не должна использоваться для распространения односторонней и непроверенной информации. Вопросы должны быть полностью изучены. Необходимо стремиться к установлению мира между двумя странами".

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Версия на английском языке Samad Seyidov harshly criticizes PACE
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov AŞPA-nı sərt tənqid edib

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