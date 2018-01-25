Самед Сеидов : В ПАСЕ в отношении стран-членов структуры существуют двойные стандарты

Страсбург. 25 января. REPORT.AZ/ В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в отношении стран-членов существуют двойные стандарты.

Как передает западноевропейское бюро Report, об этом заявил вице-президент ПАСЕ, руководитель азербайджанской делегации в структуре Самед Сеидов сегодня в ходе обсуждений в рамках зимней сессии ПАСЕ.

По его словам, в отношении государств-членов Совета Европы все еще наблюдается необъективный подход: "Считаю необходимым внести изменения в процедуру мониторинга в пределах ПАСЕ. Анализируя вопросы прав человека в странах, мы должны постараться быть более объективными. К сожалению, происходящие в некоторых странах-членах структуры процессы не учитываются, а иные постоянно подвергаются критике. Если проанализировать ситуацию во Франции, Германии, Великобритании и других странах Совета Европы, можем остановиться на очень важных вопросах. В качестве примера к этим вопросам можно привести такие отрицательные феномены, как исламофобия и ксенофобия. Однако очень жаль, что в пределах ПАСЕ в вопросе отношения к государствам наблюдается разный подход".