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Самед Сеидов: В ПАСЕ уже слышат справедливый глас Азербайджана

Самед Сеидов: В ПАСЕ уже слышат справедливый глас Азербайджана "Делегации в ПАСЕ и даже официальные лица Совета Европы уже озвучивают реалии, связанные с Азербайджаном".
Внешняя политика
24 июня 2021 г. 16:27
Самед Сеидов: В ПАСЕ уже слышат справедливый глас Азербайджана
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"Делегации в ПАСЕ и даже официальные лица Совета Европы уже озвучивают реалии, связанные с Азербайджаном".

Об этом французскому бюро Report сказал руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат Самед Сеидов.

По его словам, члены делегаций в ПАСЕ и даже официальные лица Совета Европы стали интересоваться проблемами Азербайджана: "Эта сессия прошла очень успешно. В ходе сессии мы стали свидетелями того, как годами критикующие нас встали на путь истины. Один из них - докладчик по Азербайджану Стефан Шеннак. Он неоднократно необъективно, необоснованно критиковал Азербайджан. Однако на этой сессии коснулся темы карт минный полей, заговорил о проблемах Азербайджана. На этой сессии реалии, связанные с Азербайджаном, мы услышали не только от членов делегаций в ПАСЕ, но и от официальных лиц Совета Европы. В то же время генсек Совета Европы во время выступления на сессии особо выделил, что вопрос карт минных полей и его решение является проблемой номер один. Особое значение также имеет официальное письменное обращение азербайджанской делегации в ПАСЕ к Комитету министров Совета Европы, издание заявления в связи с картой минных полей в качестве документа Совета Европы. Этот документ подписали делегации Болгарии, Австрии и Турции в ПАСЕ. Подписи продолжают поступать".

С.Сеидов сказал, что в ПАСЕ уже начали слышать справедливый глас азербайджанского народа: "В ходе сессии азербайджанская делегация выступила, проявив себя активно, блестяще, высокообразованно. Она коснулась всех сфер - как юридических, так и гуманитарных вопросов, также затронула болезненную для Азербайджана тему разминирования освобожденных от оккупации территорий. Июньская сессия исключительная. Я оцениваю ее как поворотный момент, как сессию, на которой наконец стали понимать реалии".

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Версия на английском языке Samad Seyidov: Azerbaijan's right voice is already heard in PACE
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: "Artıq AŞPA-da Azərbaycanın haqq səsi eşidilir"

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