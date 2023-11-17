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Самед Сеидов: США нанесли удар по взаимному доверию с Азербайджаном

Самед Сеидов: США нанесли удар по взаимному доверию с Азербайджаном Азербайджанские граждане считают несправедливой 907-ю поправку к "Акту о поддержке свободы", которая ограничивает оказание Азербайджану помощи со стороны США.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 13:38
Самед Сеидов: США нанесли удар по взаимному доверию с Азербайджаном

Азербайджанские граждане считают несправедливой 907-ю поправку к "Акту о поддержке свободы", которая ограничивает оказание Азербайджану помощи со стороны США.

Об этом сказал Report руководитель рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с США, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, США нанесли удар не только по взаимному доверию, но и по стратегическому сотрудничеству с Азербайджаном.

"Хотелось бы напомнить, что 907-я поправка была принята в октябре 1992 года, спустя несколько месяцев после Ходжалинского геноцида. Поэтому мы считаем эту поправку крайне несправедливой. Каждый гражданин Азербайджана знает об этой несправедливости", - сказал он.

Сеидов отметил, что на протяжении многих лет Соединенные Штаты не отменяли 907-ю поправку, лишь приостанавливали ее действие.

"Как оказалось, восстановление Азербайджаном его территориальной целостности было "красной линией" для американских сенаторов. Как только мы восстановили свой суверенитет, водрузили флаг в Ханкенди, политики по ту сторону океана будто бы потеряли что-то ценное", - сказал Сеидов.

Депутат подчеркнул, что конгрессмены США никогда не были и не будут заинтересованы в стабильности в регионе.

"Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан - США также предпримет все необходимые шаги с учетом сложившейся ситуации", - сказал политик.

15 ноября верхняя палата американского конгресса утвердила законопроект S.3000, предполагающий отказ от полномочий в отношении помощи Азербайджану, таким образом выступив явно с недружественным шагом в отношении страны.

Закон, с инициативой которого выступил сенатор Питерс, предполагает нежелание приостановить действие 907-й поправки в отношении Баку.

Согласно 907-й поправке к "Акту о поддержке свободы", правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана.

Действие 907-й поправки приостанавливается президентом США начиная с 2002 года на ежегодной основе.

До вступления решения в силу он должен быть утвержден в палате представителей и подписан президентом.

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Версия на английском языке Samad Seyidov: United States dealt blow to mutual trust and strategic cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamentinin ABŞ ilə əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Senatın qərarını kəskin pisləyib

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