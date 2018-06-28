Самед Сеидов: Различные группы в ПАСЕ стараются создать проблемы для Азербайджана

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Страсбург. 28 июня. REPORT.AZ/ "Внутри ПАСЕ имеется критика и попытки необъективности против Азербайджана. Но тем не менее, позиция Азербайджана и его делегации выслушивается".

Этими мыслями с западноевропейским бюро Report поделился руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов.

Он сказал, что утвержден на пост вице-президента ПАСЕ как глава азербайджанской делегации:

"Хотя некоторые считали, что это невозможно. Члены азербайджанской делегации даже избраны докладчиками. Например, Эльшад Гасанов назначен докладчиком комитета по правовым вопросам и правам человека. В целом, азербайджанские парламентарии очень активны в политических группах. Самое главное в том, что наши представители в своих выступлениях доводят до сведения членов ПАСЕ позицию Азербайджана".

С.Самедов также подчеркнул, что различные группы в ПАСЕ стараются создать проблемы для Азербайджана:

"Среди них есть те, кто утверждают о наличии в Азербайджане политзаключенных, в связи с этим назначен докладчик. Мы конкретно высказали свою позицию в связи с этим вопросом. То есть мы готовы выполнить все свои обязательства по рассмотрению вопросов прав человека, их решения конструктивным диалогом. Однако мы против политизации вопроса прав человека, использования его как средства давления на Азербайджан. Если новоназначенный докладчик поймет эти моменты, в отличие от некоторых представителей ПАСЕ отложит политику, понятие политзаключенный в сторону, будет объективно относиться к вопросу прав человека, никаких проблем не будет. Мы пришли сюда, чтобы защитить вопрос прав человека. В противном случае, если он будет политизироваться и использоваться против Азербайджана как средство давления, мы всегда были и будем против этого. Азербайджан никак не высказывается насчет личности докладчиков и не занимает такую позицию. Мы комментируем деятельность докладчиков. Если их деятельность будет объективной, очень хорошо, в противном случае мы будем вынуждены предпринять необходимые шаги".