Самед Сеидов раскритиковал ПАСЕ

"Говоря о разрешенном конфликте, ПАСЕ в очередной раз демонстрирует неспособность верно оценивать реалии".

"Говоря о разрешенном конфликте, ПАСЕ в очередной раз демонстрирует неспособность верно оценивать реалии".

Как передает французское бюро Report, об этом руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов сказал во время зимней сессии структуры в ходе обсуждения резолюции, посвященной мониторинговым процедурам.

"Можно сказать, что большинство членов Ассамблеи уже подняли этот вопрос на сессии. Мы должны говорить о реальном положении вещей. В ПАСЕ все еще говорят о карабахском конфликте, хотя конфликт разрешен. Такого конфликта больше не существует. Включая в резолюцию несуществующий конфликт, Ассамблея демонстрирует, что очень далека от реальности", - сказал он.