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Самед Сеидов раскритиковал ПАСЕ

Самед Сеидов раскритиковал ПАСЕ "Говоря о разрешенном конфликте, ПАСЕ в очередной раз демонстрирует неспособность верно оценивать реалии".
Внешняя политика
28 января 2022 г. 15:21
Самед Сеидов раскритиковал ПАСЕ
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"Говоря о разрешенном конфликте, ПАСЕ в очередной раз демонстрирует неспособность верно оценивать реалии".

Как передает французское бюро Report, об этом руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов сказал во время зимней сессии структуры в ходе обсуждения резолюции, посвященной мониторинговым процедурам.

"Можно сказать, что большинство членов Ассамблеи уже подняли этот вопрос на сессии. Мы должны говорить о реальном положении вещей. В ПАСЕ все еще говорят о карабахском конфликте, хотя конфликт разрешен. Такого конфликта больше не существует. Включая в резолюцию несуществующий конфликт, Ассамблея демонстрирует, что очень далека от реальности", - сказал он.

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Версия на английском языке Samad Seyidov lashes out at PACE
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov AŞPA-nı tənqid edib

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