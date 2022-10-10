Самед Сеидов: Против Азербайджана ведется информационная война

"Против Азербайджана ведется информационная война. Это проявляется в распространении провокационных видеороликов, нападениях на посольства страны за рубежом".

"Против Азербайджана ведется информационная война. Это проявляется в распространении провокационных видеороликов, нападениях на посольства страны за рубежом".

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказал глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов на начавшей сегодня работу осенней сессии организации.

По его словам, Азербайджан продолжит мирные переговоры: "Армения должна вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана и предоставить нам карту заминированных территорий. Азербайджан выступает за мир и продолжит прилагать усилия для его достижения".