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Самед Сеидов: Против Азербайджана ведется информационная война

Самед Сеидов: Против Азербайджана ведется информационная война "Против Азербайджана ведется информационная война. Это проявляется в распространении провокационных видеороликов, нападениях на посольства страны за рубежом".
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 19:57
Самед Сеидов: Против Азербайджана ведется информационная война

"Против Азербайджана ведется информационная война. Это проявляется в распространении провокационных видеороликов, нападениях на посольства страны за рубежом".

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказал глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов на начавшей сегодня работу осенней сессии организации.

По его словам, Азербайджан продолжит мирные переговоры: "Армения должна вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана и предоставить нам карту заминированных территорий. Азербайджан выступает за мир и продолжит прилагать усилия для его достижения".

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: "Təxribat videoları, səfirliklərimizə hücumlar informasiya müharibəsinin aparıldığını göstərir"

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