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Самед Сеидов примет участие в заседаниях комитетов ПАСЕ

Самед Сеидов примет участие в заседаниях комитетов ПАСЕ Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов с 24 по 25 мая посетит столицу Франции Париж для участия в заседании мо
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 18:43
Самед Сеидов примет участие в заседаниях комитетов ПАСЕ

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов с 24 по 25 мая посетит столицу Франции Париж для участия в заседании мониторингового комитета ПАСЕ.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На заседании мониторингового комитета будут рассмотрены такие вопросы, как утверждение протоколов предыдущих заседаний, выполнение обязательств странами-членами, определено место и время следующего заседания комитета.

В то же время Самед Сеидов также посетит с 30 мая по 2 июня ирландский город Дублин для участия в заседании Постоянного комитета ПАСЕ.

На заседании Постоянного комитета ПАСЕ будут рассмотрены организационные вопросы, обсуждены такие темы, как "Миграция, политика в отношении беженцев и вынужденных переселенцев“, "Социальные вопросы, здравоохранение и устойчивое развитие".

Председатель комитета Милли Меджлиса Самед Сеидов озвучит свое мнение по обсуждаемым вопросам, внесет замечания и предложения.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov AŞPA-nın komitə iclaslarında iştirak edəcək

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