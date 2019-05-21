Самед Сеидов примет участие в заседаниях Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ

В Париже (Франция) состоятся заседания Бюро и Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса.
Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов примет участие в мероприятиях, которые пройдут 23-24 мая.
На встрече будут обсуждаться создание новой политической группы в ПАСЕ, выборы нового генерального секретаря Совета Европы, результаты президентских выборов в Украине в Северной Македонии, президентские выборы в Казахстане и наблюдение за парламентскими выборами в Украине.
Самед Сеидов выступит и прокомментирует обсуждаемые вопросы.
Samirə AbdullayevaАвтор новости