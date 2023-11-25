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Самед Сеидов примет участие в мероприятиях ПАСЕ

Самед Сеидов примет участие в мероприятиях ПАСЕ Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов 26 ноября посетит город Вадуц (Лихтенштейн) для участия в мероприятиях
Внешняя политика
25 ноября 2023 г. 11:24
Самед Сеидов примет участие в мероприятиях ПАСЕ

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов 26 ноября посетит город Вадуц (Лихтенштейн) для участия в мероприятиях ПАСЕ.

Как сообщили Report в управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на заседании постоянного комитета ПАСЕ, в котором примет участие Самед Сеидов, будут обсуждаться вопросы, связанные с наблюдением за парламентскими выборами в Польше. Кроме того, участники заседания обсудят также такие темы, как "Социальные вопросы, здоровье и устойчивое развитие", "Равенство и пресечение дискриминации" и пр.

На мероприятии также планируется определить место и время проведения следующих заседаний постоянного комитета ПАСЕ.

В рамках визита Самед Сеидов примет участие в заседании бюро организации.

Визит завершится 29 ноября.

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Версия на английском языке Samad Seyidov to take part in PACE events
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov AŞPA-nın tədbirlərində iştirak edəcək

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