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    ​Самед Сеидов примет участие на заседаниях бюро и постоянного комитета ПАСЕ

    На заседаниях обсудят вопросы, связанные с угрозой, представляемой верховенству закона в странах-членах СЕ

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Руководитель постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов примет участие на предстоящих в Париже заседаниях бюро и постоянного комитета организации.

    На заседаниях 5 и 6 марта обсудят вопросы, связанные с угрозой, представляемой верховенству закона в странах-членах СЕ, вопросы о евроинститутах и правах человека, участие сообщества мигрантов в процессе демократизации и пр. 

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