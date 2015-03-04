​Самед Сеидов примет участие на заседаниях бюро и постоянного комитета ПАСЕ

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Руководитель постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов примет участие на предстоящих в Париже заседаниях бюро и постоянного комитета организации.

На заседаниях 5 и 6 марта обсудят вопросы, связанные с угрозой, представляемой верховенству закона в странах-членах СЕ, вопросы о евроинститутах и правах человека, участие сообщества мигрантов в процессе демократизации и пр.