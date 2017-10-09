Самед Сеидов: Последние события показали, что ситуация в ПАСЕ оставляет желать лучшего

Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ "Последние события показали, что ситуация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) оставляет желать лучшего и на нового президента, которого изберут, возлагается большая работа".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил в своем выступлении на пленарном заседании ПАСЕ руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, как мусульманское государство Азербайджан достиг больших результатов в области прав человека: "Происходящие в некоторых мусульманских странах негативы нельзя относить ко всем мусульманским странам".

Руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ заявил, что разногласия в странах Совета Европы в связи с недавними событиями усилились и эта негативная тенденция продолжается.