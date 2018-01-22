Самед Сеидов переизбран на пост вице-президента ПАСЕ

22 января, 2018 15:59

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов переизбран на пост вице-президента ПАСЕ. Как сообщает Report, выборы 18 вице-президентов ПАСЕ состоялись cегодня в Страсбурге в рамках зимней сессии Ассамблеи.