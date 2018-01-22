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    Самед Сеидов переизбран на пост вице-президента ПАСЕ

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов переизбран на пост вице-президента ПАСЕ. 

    Как сообщает Report, выборы 18 вице-президентов ПАСЕ состоялись cегодня в Страсбурге в рамках зимней сессии Ассамблеи.  

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