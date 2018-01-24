Самед Сеидов: От нового президента ПАСЕ мы ждем проведения реформ

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Страсбург. 24 января. REPORT.AZ/ "От новоназначенного президента ПАСЕ мы ждем проведения реформ"

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

"Микеле Николетти имеет в Совете Европы большой авторитет и опыт. Он был единственным кандидатом в президенты ПАСЕ и был избран единогласно. Не было другого претендента на выполнение этой миссии. Мы от новоназначенного президента ПАСЕ ждем проведения реформ. В Совете Европы период реформ должен был начаться давно. Здесь велика потребность в реформах. Азербайджанская делегация неоднократно говорила им это".

Полагаю, что новый президент ПАСЕ, имеющий большой авторитет, опыт и интеллектуальный уровень, добьется проведения таких реформ", - добавил С.Сеидов.

С.Сеидов отметил, что реформы нужно провести не только в Совете Европы, но и в других международных организациях: "Мы работаем в Совете Европы и знаем здешние недочеты. Некоторые страны отказываются выплачивать членские взносы. Существуют двойные стандарты. Есть необъективный подход. Конечно же, все это возникает не просто так. Внутри этой организации есть кризис и единственное решение – проведение реформ".