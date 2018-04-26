Самед Сеидов: Обвинение Азербайджана во взяточничестве - само по себе коррупция

Страсбург. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан всегда предпочитал европейские ценности и сегодня идет по пути демократии".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом заявил руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов во время обсуждения отчета независимой исследовательской группы, расследующей утверждения о коррупции внутри структуры.

Самед Сеидов заявил, что горд быть азербайджанцем:

"В этом отчете есть и мое имя, и меня обвиняют во взяточничестве. Обвинение моей страны во взяточничестве - само по себе коррупция. Месяц назад в этом зале вы принимали экс-президента Армении Сержа Саргсяна, приветствовали его. Но сегодня народ воспротивился его назначению премьер-министром, добился отставки".