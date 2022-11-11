О нас

Самед Сеидов: Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана за рубежом

Самед Сеидов: Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана за рубежом Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана в зарубежных странах.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 13:15
Самед Сеидов: Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана за рубежом

Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана в зарубежных странах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов во время выступления на заседании в парламенте, посвященном обсуждению проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Председатель комитета отметил, что выделение действующим за рубежом посольствам и консульствам 130 миллионов манатов из госбюджета на следующий год - крайне важный вопрос:

"Наша активность на международном уровне должна быть усилена. После Второй Карабахской войны Армения и ее покровители стали противодействовать Азербайджану на международном уровне. В госбюджете на следующий год предусмотрено выделение средств на эти цели. Тем не менее, мы должны организовать нашу работу в этой области на еще более высоком уровне. Необходимо увеличить количество посольств и расширить связи с зарубежными странами. Надо выяснить, в каких странах есть необходимость в открытии новых посольств".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xaricdə yeni səfirliklər açması təklif edilir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Samad Seyidov suggests opening new embassies of Azerbaijan

Самое важное

Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
11 ноября 2022 г. 10:15
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
11 ноября 2022 г. 05:47
Первая леди Азербайджана посмотрела балет под названием Лазги в Самарканде
ФотоПервая леди Азербайджана посмотрела балет под названием "Лазги" в Самарканде
11 ноября 2022 г. 00:14
Мехрибан Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Краски Узбекистана
ФотоМехрибан Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой "Краски Узбекистана"
10 ноября 2022 г. 23:46
Первая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде ужине
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде ужине
10 ноября 2022 г. 23:36
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
10 ноября 2022 г. 14:18
Президент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
10 ноября 2022 г. 13:18
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
10 ноября 2022 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi