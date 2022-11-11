Самед Сеидов: Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана за рубежом

Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана в зарубежных странах.

Необходимо рассмотреть вопрос об открытии новых посольств Азербайджана в зарубежных странах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов во время выступления на заседании в парламенте, посвященном обсуждению проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Председатель комитета отметил, что выделение действующим за рубежом посольствам и консульствам 130 миллионов манатов из госбюджета на следующий год - крайне важный вопрос:

"Наша активность на международном уровне должна быть усилена. После Второй Карабахской войны Армения и ее покровители стали противодействовать Азербайджану на международном уровне. В госбюджете на следующий год предусмотрено выделение средств на эти цели. Тем не менее, мы должны организовать нашу работу в этой области на еще более высоком уровне. Необходимо увеличить количество посольств и расширить связи с зарубежными странами. Надо выяснить, в каких странах есть необходимость в открытии новых посольств".