Самед Сеидов: Не думаю, что подготовленный в США против Азербайджана законопроект получит поддержку

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Каждый депутат Милли Меджлиса Азербайджана вправе представить законопроект. Воспользовавшись данным правом, депутат Ровшан Рзаев подготовил законопроект "О ситуации в области прав человека в США"".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, пока в Милли Меджлисе не проводились обсуждения касательно данного законопроекта: "Я понимаю Ровшана Рзаева. Потому что в последнее время, прикрываясь правами человека, различные структуры и страны пользуются ими как орудием давления на государства.

Здесь ясно видны антиазербайджанские усилия армянского лобби. В качестве примера мы можем привести недавнюю инициативу американского конгрессмена господина Смита. Если вы ознакомитесь с пунктами представленного им проекта, увидите, что он полон клеветы. Не думаю, что законопроект будет поддержан. Мы категорически против использования международными организациями прав человека в качестве инструмента. Права человека - это высшая ценность. К данному вопросу в Азербайджане имеется особое отношение".