Самед Сеидов: Мы сторонники создания в Европарламенте Платформы мира между Арменией и Азербайджаном

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ “Мы сторонники осуществления в Европейском парламенте и других международных организациях Платформы мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов заявил в Милли Меджлисе на совместном брифинге с новым председателем Комитета по внешним связям Европейского парламента, депутатом Европейской народной партии от Германии Дэвидом МакАлистером.

Он заметил, что взаимные отношения должны быть двусторонними: "Азербайджан готов и к переговорам и к налаживанию связей. Согласие противоположной стороны под вопросом. Я уверен, что открытая, свободная и таким образом организованная работа поднимет на высокий уровень отношения между парламентом Азербайджана и Европейским парламентом. Это сыграет важную роль в доведении до европейской общественности правды о болезненной проблеме Азербайджана - нагорно-карабахском конфликте".