Самед Сеидов: Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ

Германский парламентарий Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ.

Германский парламентарий Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ.

Как сообщает Report, об этом глава делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов написал в соцсети "Х".

"Швабе напуган. Его пугаю не я, а моя сильная и независимая страна. Именно этот страх толкает его на личные оскорбления, вынуждает выдавать ложь за правду. Что ж, продолжайте. Чем больше ненависти в ваших словах, тем ниже вы опускаетесь как политик, уничтожая и себя, и ПАСЕ", - говорится в публикации.

Отметим, что Швабе 30 мая в своем аккаунте в социальной сети ”X" выдвинул необоснованные обвинения против Азербайджана.