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Самед Сеидов: Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ

Самед Сеидов: Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ Германский парламентарий Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 17:30
Самед Сеидов: Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ

Германский парламентарий Франк Швабе уничтожает не только себя, но и ПАСЕ.

Как сообщает Report, об этом глава делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов написал в соцсети "Х".

"Швабе напуган. Его пугаю не я, а моя сильная и независимая страна. Именно этот страх толкает его на личные оскорбления, вынуждает выдавать ложь за правду. Что ж, продолжайте. Чем больше ненависти в ваших словах, тем ниже вы опускаетесь как политик, уничтожая и себя, и ПАСЕ", - говорится в публикации.

Отметим, что Швабе 30 мая в своем аккаунте в социальной сети ”X" выдвинул необоснованные обвинения против Азербайджана.

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Версия на английском языке Samad Seyidov: ‘Frank Schwabe is destroying both himself and the PACE’
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov Frank Şvabeyə yenidən cavab verib: Özünü və AŞPA-nı məhv edəcəksən

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