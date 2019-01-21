 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самед Сеидов: Есть те, кто пытается навредить имиджу Азербайджана, используя дело Мехмана Гусейнова

    Страсбург. 21 января. REPORT.AZ/ "Те, кто напал на Азербайджан, используя дело Мехмана Гусейнова, пытаются нанести вред имиджу Азербайджана".

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

    "20 января Мехман Гусейнов обратился к Президенту Азербайджана с просьбой вмешаться для обеспечения объективности проводимого в отношении него следствия и принятия справедливого решения. Правозащитники посетили Мехмана Гусейнова. 21 января Президент Азербайджана поручил объективно и справедливо расследовать дело осужденного Мехмана Гусейнова", - сообщил С.Сеидов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi