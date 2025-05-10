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Самед Сеидов: Азербайджан всегда будет на стороне справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией

Самед Сеидов: Азербайджан всегда будет на стороне справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией 10:29 Азербайджан будет на стороне правды и справедливости в пакистано-индийском вопросе.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 10:50
Самед Сеидов: Азербайджан всегда будет на стороне справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией

Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что официальный Баку неоднократно выражал свою позицию относительно напряженности между этими двумя странами:

"Министерство иностранных дел Азербайджана, а также депутаты неоднократно выражали свою позицию. Пакистан является нашим близким другом и всегда поддерживал нас. Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости".

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: Azərbaycan Pakistan-Hindistan məsələsində daima haqqın və ədalətin yanında olacaq

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