Самед Сеидов: Азербайджан всегда будет на стороне справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией

Самед Сеидов: Азербайджан всегда будет на стороне справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией

10:29 Азербайджан будет на стороне правды и справедливости в пакистано-индийском вопросе.

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Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией. Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов. Он отметил, что официальный Баку неоднократно выражал свою позицию относительно напряженности между этими двумя странами: "Министерство иностранных дел Азербайджана, а также депутаты неоднократно выражали свою позицию. Пакистан является нашим близким другом и всегда поддерживал нас. Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости". Подпишитесь на наш Telegram канал