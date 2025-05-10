Самед Сеидов: Азербайджан всегда будет на стороне справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией

Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.
Он отметил, что официальный Баку неоднократно выражал свою позицию относительно напряженности между этими двумя странами:
"Министерство иностранных дел Азербайджана, а также депутаты неоднократно выражали свою позицию. Пакистан является нашим близким другом и всегда поддерживал нас. Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости".