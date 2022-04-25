Самед Сеидов: Армянские депутаты в ПАСЕ пытаются бросить тень на шаги, предпринимаемые Азербайджаном

"Если бы Совет Европы в свое время не закрыл глаза на этническую чистку азербайджанцев в Карабахе, то в Европе не было бы дальнейших войн".

"Если бы Совет Европы в свое время не закрыл глаза на этническую чистку азербайджанцев в Карабахе, то в Европе не было бы дальнейших войн".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов в ходе весенней сессии структуры, которая началась сегодня.

По его словам, некоторые члены армянской делегации пытаются бросить тень на шаги, предпринимаемые Азербайджаном на пути к миру.

"При Совете Европы должна быть создана комиссия, которая будет содействовать установлению мира. Здесь много говорилось о войне. Настало время вернуться к основным ценностям Совета Европы", - сказал С.Сеидов.