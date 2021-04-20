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Самед Сеидов: Армяне пытаются использовать ПАСЕ как инструмент в своих целях

Самед Сеидов: Армяне пытаются использовать ПАСЕ как инструмент в своих целях Мы не хотим, чтобы ПАСЕ была инструментом в руках тех, кто думает о войне, а не о мире
Внешняя политика
20 апреля 2021 г. 14:43
Самед Сеидов: Армяне пытаются использовать ПАСЕ как инструмент в своих целях
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"Мы не хотим, чтобы ПАСЕ была инструментом в руках тех, кто думает о войне, а не о мире".

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов во время выступления на весенней сессии организации.

"Настало время для Совета Европы определить свои приоритеты и нашу деятельность. Мы не должны ограничиваться только обсуждением, мы должны поддерживать страны. ПАСЕ не должна использоваться для других целей. Мои армянские коллеги пытаются использовать ПАСЕ как инструмент в своих политических целях. Мы должны стремиться к достижению результатов. Мы стремимся к миру. А со стороны делегации Армении в ПАСЕ наблюдаются попытки мести. Мы должны изменить этот менталитет", - сказал он.

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Версия на английском языке Samad Seyidov: Armenians trying to use PACE as tool for their political goals
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: "Erməni deputatlar qisas almağa cəhd göstərirlər"

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