Самед Сеидов: Армяне пытаются использовать ПАСЕ как инструмент в своих целях

Мы не хотим, чтобы ПАСЕ была инструментом в руках тех, кто думает о войне, а не о мире

"Мы не хотим, чтобы ПАСЕ была инструментом в руках тех, кто думает о войне, а не о мире".

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов во время выступления на весенней сессии организации.

"Настало время для Совета Европы определить свои приоритеты и нашу деятельность. Мы не должны ограничиваться только обсуждением, мы должны поддерживать страны. ПАСЕ не должна использоваться для других целей. Мои армянские коллеги пытаются использовать ПАСЕ как инструмент в своих политических целях. Мы должны стремиться к достижению результатов. Мы стремимся к миру. А со стороны делегации Армении в ПАСЕ наблюдаются попытки мести. Мы должны изменить этот менталитет", - сказал он.