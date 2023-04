Самед Сеидов: Армения нарушает свои собственные обещания

Армения нарушает свои собственные обещания, что проявляется и в ее подходе к переговорам с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов написал в Twitter.

"Решительно осуждаем акт поджога флага Азербайджана во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Они обещали, но не приняли никаких мер безопасности, чтобы предотвратить подобный акт ненависти. Тот же подход Армения проявляет и к переговорам: нарушает свои собственные обещания. Это позор для Армении", - сказал он.