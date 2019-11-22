Самед Гурбанов: Азербайджан и Россия создадут новый туристический альянс

"Азербайджано-российский и Российско-азербайджанский деловые советы подпишут соглашение о сотрудничестве в области туризма и учреждения туристического альянса".

Как передает российское бюро Report, об этом на открытии X российско-азербайджанского межрегионального форума заявил председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов.

"Идея была озвучена во время бизнес-диалога на Петербургском форуме, что еще раз подчеркивает насколько у нас есть эффективные и быстрые механизмы превращать идеи в реальные проекты. Я уверен, это соглашение и новосозданный альянс внесут свой вклад в дальнейшее развитие взаимного туризма, что несет в себе не только большое экономическое значение, но и культурное значение. Это позволит большему числу граждан двух стран ознакомиться с историей и культурным наследием друг друга. Число российских туристов, посетивших Азербайджан, в последние два года растет", - сказал Гурбанов.

По его словам, деловые советы разработали совместную программу деятельности на 2020 год. В рамках программы предусматривается проведение бизнес-миссий, мероприятий в рамках профильных выставок, организация бизнес-диалогов на крупных экономических площадках.

С.Гурбанов отметил, что особое значение для двух стран имеет развитие межрегионального сотрудничества: "Около 80 российских регионов поддерживают экономические связи с Азербайджаном. Уверен, что нынешний форум внесет свою лепту в расширение этих отношений. У нас много пересекаемых интересов как на государственном, региональном уровне, так и между субъектами Российской Федерации и отдельными регионами Азербайджана. Конечно же, нам необходимо выявить потенциальные точки роста, а также обсудить вопросы, которые мешают нам продвигаться вперед. Глубоко убежден, что несмотря на высокий уровень кооперации, у нас на сегодняшний день имеется значительный потенциал развития в различных сферах".

Гурбанов также рассказал о реализации госпрограмм по развитию регионов Азербайджана: "В конце прошлого года успешно завершилась III Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики с 2014 по 2018 год. В начале текущего года президентом страны Ильхамом Алиевым была утверждена IV программа, рассчитанная на 2019-2023 годы. Эта программа предусматривает ряд мер, направленных на стимулирование ненефтяного сектора, создание инфраструктуры в регионах, рост инвестиций и укрепление благоприятной среды для предпринимательской деятельности. Одновременно она является хорошим ориентиром для бизнеса, в том числе и российских коллег. Уверен, что сегодняшнее заседание наших Советов позволит нам организовать продуктивный диалог, наладить еще более тесный контакт между регионами двух стран, а также деловыми кругами".