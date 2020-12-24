Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“Ваше превосходительство.

Для меня большая честь от имени народа Грузии и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.

Сегодня хорошая возможность вспомнить вековые дружеские отношения между нашими странами. Наше партнерство основано на искренности и совместном сотрудничестве в решении стоящих перед нами проблем.

Сожалею, что Ваш день рождения совпал со временем, когда в мире все еще бушует пандемия COVID-19. Но в конце туннеля уже виден свет. В период, когда на данном этапе глобального кризиса во всем мире начинается применение вакцин, мы будем продолжать идти вперед, демонстрируя солидарность и единство.

Пользуясь случаем, также хочу подчеркнуть, насколько важен мир в нашем регионе. Я еще раз приветствую установление мира, который очень важен для всего региона, в том числе для нашего общего развития, прогресса и стабильности.

Верю, что мир выйдет из нынешнего кризиса благодаря международной солидарности, тесному единству и станет сильнее, чем раньше. Я с нетерпением жду встречи с Вами в Грузии после окончания пандемии.

Господин президент, позвольте по случаю Вашего дня рождения еще раз передать Вам и Вашей семье пожелания здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

Передаю Мехрибан ханым самые искренние и теплые пожелания”.