О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева

Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 20:59
Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“Ваше превосходительство.

Для меня большая честь от имени народа Грузии и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.

Сегодня хорошая возможность вспомнить вековые дружеские отношения между нашими странами. Наше партнерство основано на искренности и совместном сотрудничестве в решении стоящих перед нами проблем.

Сожалею, что Ваш день рождения совпал со временем, когда в мире все еще бушует пандемия COVID-19. Но в конце туннеля уже виден свет. В период, когда на данном этапе глобального кризиса во всем мире начинается применение вакцин, мы будем продолжать идти вперед, демонстрируя солидарность и единство.

Пользуясь случаем, также хочу подчеркнуть, насколько важен мир в нашем регионе. Я еще раз приветствую установление мира, который очень важен для всего региона, в том числе для нашего общего развития, прогресса и стабильности.

Верю, что мир выйдет из нынешнего кризиса благодаря международной солидарности, тесному единству и станет сильнее, чем раньше. Я с нетерпением жду встречи с Вами в Грузии после окончания пандемии.

Господин президент, позвольте по случаю Вашего дня рождения еще раз передать Вам и Вашей семье пожелания здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

Передаю Мехрибан ханым самые искренние и теплые пожелания”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti Azərbaycan Prezidentinə məktub göndərib 

Новости партнеров

Другие новости из категории

Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева
Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 20:51
Президент Казахстана: Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН
Президент Казахстана: Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН
24 декабря 2020 г. 20:40
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 20:24
Дархан Кыдырали поздравил Ильхама Алиева
Дархан Кыдырали поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 19:47
Президент Италии поздравил президента Азербайджана
Президент Италии поздравил президента Азербайджана
24 декабря 2020 г. 19:25
Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева
Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 18:58
Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева
Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 18:42
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi