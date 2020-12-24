Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
“Ваше превосходительство.
Для меня большая честь от имени народа Грузии и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.
Сегодня хорошая возможность вспомнить вековые дружеские отношения между нашими странами. Наше партнерство основано на искренности и совместном сотрудничестве в решении стоящих перед нами проблем.
Сожалею, что Ваш день рождения совпал со временем, когда в мире все еще бушует пандемия COVID-19. Но в конце туннеля уже виден свет. В период, когда на данном этапе глобального кризиса во всем мире начинается применение вакцин, мы будем продолжать идти вперед, демонстрируя солидарность и единство.
Пользуясь случаем, также хочу подчеркнуть, насколько важен мир в нашем регионе. Я еще раз приветствую установление мира, который очень важен для всего региона, в том числе для нашего общего развития, прогресса и стабильности.
Верю, что мир выйдет из нынешнего кризиса благодаря международной солидарности, тесному единству и станет сильнее, чем раньше. Я с нетерпением жду встречи с Вами в Грузии после окончания пандемии.
Господин президент, позвольте по случаю Вашего дня рождения еще раз передать Вам и Вашей семье пожелания здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
Передаю Мехрибан ханым самые искренние и теплые пожелания”.