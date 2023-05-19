О нас

Саломе Зурабишвили: Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе

Саломе Зурабишвили: Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе Президент Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, сыгравшим важную роль в становлении современного Азербайджанского государства. Именно его дальновидность заложила фундамент сильного и процветающего государства.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 13:27
Саломе Зурабишвили: Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе

Президент Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, сыгравшим важную роль в становлении современного Азербайджанского государства. Именно его дальновидность заложила фундамент сильного и процветающего государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Грузии Саломе Зурабишвили, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева.

"Труды и усилия Вашего отца, ставшего светом надежды для всей страны, во имя процветания азербайджанского народа останутся в памяти грядущих поколений, всегда будут для них источником вдохновения и гордости", - подчеркнула президент Грузии.

В послании отмечается, что под руководством президента Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе: "Он сыграл решающую роль в развитии отношений между нашими странами. Грузия высоко ценит крепкую дружбу и партнерство с Азербайджаном. Мы готовы к дальнейшему углублению этих связей на благо наших народов".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi