Саломе Зурабишвили: Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе

Президент Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, сыгравшим важную роль в становлении современного Азербайджанского государства. Именно его дальновидность заложила фундамент сильного и процветающего государства.

Президент Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, сыгравшим важную роль в становлении современного Азербайджанского государства. Именно его дальновидность заложила фундамент сильного и процветающего государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Грузии Саломе Зурабишвили, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева.

"Труды и усилия Вашего отца, ставшего светом надежды для всей страны, во имя процветания азербайджанского народа останутся в памяти грядущих поколений, всегда будут для них источником вдохновения и гордости", - подчеркнула президент Грузии.

В послании отмечается, что под руководством президента Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе: "Он сыграл решающую роль в развитии отношений между нашими странами. Грузия высоко ценит крепкую дружбу и партнерство с Азербайджаном. Мы готовы к дальнейшему углублению этих связей на благо наших народов".