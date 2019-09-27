Саломе Зурабишвили обсудила в США грузино-азербайджанские отношения

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретилась с президентами международных еврейских организаций.

Как сообщает местное бюро Report, информацию об этом распространила Администрация президента Грузии.

На встрече была подчеркнута значимость дружественных отношений между гражданами Грузии и евреями.

С.Зурабишвили отметила, что в Грузии исторически существовала толерантность: "В Грузии люди различных вероисповеданий и религий веками жили в мире. Эту традицию нужно укреплять. Поэтому мы выступили с инициативой внести грузинскую толерантность в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО".

Стороны также обсудили отношения Грузии с Россией и другими соседями – Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираном. Была отмечена важность геополитической роли Грузии, транспортного коридора, объединяющего Азию и Европу.