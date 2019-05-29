Саломе Зурабишвили направила Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени грузинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем Республики.

С чувством удовлетворения хочу подчеркнуть, что Грузия придает большое значение дружественным отношениям с Азербайджанской Республикой. Надеюсь, что существующие между нашими странами дружба и сотрудничество будут и дальше развиваться на благо наших народов.

Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за направленное поздравительное послание по случаю Дня независимости Грузии.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам свое глубочайшее почтение и желаю народу Азербайджана мира, благополучия и процветания".