 Наверх

Саломе Зурабишвили направила Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Саломе Зурабишвили направила Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.  

Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

"Ваше превосходительство.

От имени грузинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем Республики.

С чувством удовлетворения хочу подчеркнуть, что Грузия придает большое значение дружественным отношениям с Азербайджанской Республикой. Надеюсь, что существующие между нашими странами дружба и сотрудничество будут и дальше развиваться на благо наших народов.

Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за направленное поздравительное послание по случаю Дня независимости Грузии.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам свое глубочайшее почтение и желаю народу Азербайджана мира, благополучия и процветания".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новостие

Последние новости



Orphus sistemi