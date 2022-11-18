Зурабишвили: Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности региона

Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности и стабильности, а также экономическое развитие, не только в своем регионе, но и на глобальном уровне

Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности и стабильности, а также экономическое развитие, не только в своем регионе, но и на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Грузии Саломе Зурабишвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Сегодня в мире, как и 30 лет назад, когда наши страны делали первые шаги как независимые и свободные государства, существуют большие угрозы и вызовы миру и стабильности. Стабильность и безопасность нашего региона имеет огромное значение с точки зрения преодоления этих глобальных вызовов", - говорится в письме.