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Зурабишвили: Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности региона

Зурабишвили: Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности региона Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности и стабильности, а также экономическое развитие, не только в своем регионе, но и на глобальном уровне
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 11:26
Зурабишвили: Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности региона

Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности и стабильности, а также экономическое развитие, не только в своем регионе, но и на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Грузии Саломе Зурабишвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Сегодня в мире, как и 30 лет назад, когда наши страны делали первые шаги как независимые и свободные государства, существуют большие угрозы и вызовы миру и стабильности. Стабильность и безопасность нашего региона имеет огромное значение с точки зрения преодоления этих глобальных вызовов", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Salome Zourabichvili: Georgia, Azerbaijan will greatly contribute to strengthening regional security
Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili: "Gürcüstan və Azərbaycan regionumuzda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə böyük töhfə verəcəklər"

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