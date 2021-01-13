Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира

За последние 30 лет Азербайджан оказал поддержку более чем 120 странам

"Я всегда знал вас как одного из дальновидных лидеров, упорного, действительно борющегося за свою страну и указывающего путь другим".

Как сообщает Report, об этом 13 января на приеме у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

"Вы являетесь председателем Движения неприсоединения. Хочу сослаться на ваше выступление во время последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где вы отметили, что за последние 30 лет Азербайджан оказал поддержку более чем 120 странам, организовал большое количество международных форумов. Это означает большую помощь миру. Думаю, благодаря этому Азербайджан входит в число ведущих стран мира", - сказал генеральный директор.