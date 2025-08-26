Салем Аль-Кетби: Алиев и Пашинян подписали соглашение, способное перекроить карты и маршруты на Южном Кавказе

Салем Аль-Кетби: Алиев и Пашинян подписали соглашение, способное перекроить карты на Южном Кавказе

Вашингтонский саммит лидеров Азербайджана, Армении и США и достигнутые по его итогам исторические договоренности не просто рядовое событие в региональном политическом календаре, а поворотный момент, способный перекроить карты влияния и торговые маршруты на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье политического аналитика из ОАЭ Салема Аль-Кетби для израильского 7-го канала.

"8 августа 2025 года Белый дом стал свидетелем подписания исторического соглашения между лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Никола Пашиняна при посредничестве президента США Дональда Трампа. Соглашение предусматривает создание стратегического маршрута [Зангезурский коридор], простирающегося от территории Азербайджана до его Нахчыванской Автономной Республики через южные территории Армении, с продолжением пути на территории Турции и далее в Европу. Данный коридор проходит через чувствительный регион и является частью проекта "Среднего коридора", соединяющего Центральную Азию с европейским континентом в обход территорий Ирана и России. По сути, это соглашение не было рядовым событием в региональном политическом календаре, а стало поворотным моментом, способным перекроить карты влияния и торговые маршруты на Кавказе", - пишет Аль-Кетби.

По словам эксперта, с экономической точки зрения, Зангезурский коридор — это комплексный проект, включающий логистические объекты, таможенные центры, коммерческие и промышленные зоны обслуживания, способные стимулировать жизненно важные секторы на Южном Кавказе.

"Безусловно, экономические выгоды, которые может принести этот коридор, выходят за пределы Кавказа. Для Азербайджана и Армении это возможность изменить свое положение на глобальной торговой карте и открыться рынкам Европы и Центральной Азии. Для Европы, которая годами стремилась снизить зависимость от традиционных энергетических и транспортных маршрутов, этот коридор представляет собой новую артерию экономической безопасности. По правде говоря, опыт Европы с энергетическим кризисом после войны в Украине сделал идею диверсификации маршрутов не роскошью, а стратегической необходимостью, влияющей на экономическую и политическую безопасность континента", - отметил он.

Аль-Кетби также считает, что данный проект "географически изолирует Иран" от одного из важнейших региональных транзитных маршрутов.

Эксперт подчеркивает, что в более широкой картине коридор можно рассматривать не только как транспортный проект. Его успех будет означать безопасность и экономическую стабильность в регионе, долгое время страдавшем от напряженности, превратит его в настоящий мост между Востоком и Западом.