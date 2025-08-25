О нас

Саида Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву

Саида Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву
Внешняя политика
25 августа 2025 г. 18:07
Саида Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву

Руководитель Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева направила поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Мне доставляет огромную радость искренне поздравить Вас с днем рождения и передать мои самые теплые пожелания.

Не перестаю восхищаться Вами как яркой, многогранной личностью общественным и государственным деятелем, любящей супругой и матерью.

Своим чистым и бескорыстным сердцем, добрыми делами Вы заслуженно завоевали любовь всего азербайджанского народа, большое уважение в Узбекистане и других странах мира.

В этот прекрасный день от всей души желаю Вам доброго здоровья, семейного счастья, душевной гармонии, неиссякаемых сил и энергии для реализации всех Ваших благих начинаний.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, заботой и поддержкой близких людей!".

Версия на английском языке Saida Mirziyoyeva congratulates Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik edib

